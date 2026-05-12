Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı kararı

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) sorularını usülsüz şekilde alarak örgüt mensuplarına dağıttıkları belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

IHA12 Mayıs 2026 Salı 08:45 - Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru verdiği/aldığı belirlenen FETÖ/PDY mensubu 7 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde, 12 Mayıs 2026 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

