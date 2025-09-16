İSTANBUL 27°C / 17°C
16 Eylül 2025 Salı
Güncel

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 4 ilde 15 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.

16 Eylül 2025 Salı 08:13
Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden;

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, haklarında beyan ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları bulunan 8'i aktif, 6'sı ihraç, 1'i sivil şahıs olmak üzere toplam 15 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

