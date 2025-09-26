İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2025 Cuma / 4 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,584
  • EURO
    48,6077
  • ALTIN
    5005.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

IHA26 Eylül 2025 Cuma 08:17 - Güncelleme:
Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerimizin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, haklarında operasyonel ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları ile beyanlar bulunan 4'ü aktif, 6'sı ihraç olmak üzere toplam 10 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde, 26 Eylül 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Tır şoförüne yol ortasında darp! Ortalık savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.