Güncel

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde yapılan operasyon kapsamında, 21 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

2 Aralık 2025 Salı 08:44
Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem (Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu vs.) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; ilgili Bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk birimlerinin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen ve örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 9'u aktif, 6'sı istifa, 1'i emekli, 5'i ihraç olmak üzere toplam 21 şüphelinin Ankara merkezli 6 ilde, eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

