İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2022 Salı / 7 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara merkezli 6 ildeki FETÖ soruşturmasına 21 gözaltı kararı
Güncel

Ankara merkezli 6 ildeki FETÖ soruşturmasına 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik 6 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin kapatılan polis kolejinde yer aldıkları ve okul sonrası dönemde de iletişime geçtikleri tespit edildi.

IHA8 Şubat 2022 Salı 09:35 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 09:35
ABONE OL

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 04.04.2015 tarih ve 6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında FETÖ/PDY tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait yapıldığı tespit edilen fişlemeler, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan halihazırda 3'ü avukat toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde, 08.02.2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.