14 Ekim 2025 Salı
Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Hava kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde 16 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

14 Ekim 2025 Salı 08:55
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle mahrem sorumlular ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 6'sı mahrem sorumlu, 5'i halen görevde (1 albay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 astsubay), 5'i daha önce ihraç edilmiş (3 albay, 1 üsteğmen, 1 mühendis) olmak üzere toplam 16 şüphelinin, 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

