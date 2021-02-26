Ankara merkezli 8 ilde organize suç örgütüne baskın: 45 gözaltı
Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya karşılıksız çek süren ve bu şekilde 30 milyon TL vurgun yapan suç örgütü üyesi 45 şüpheli gözaltına alındı.
26 Şubat 2021 Cuma 11:13 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 11:22
Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya karşılıksız çek süren ve bu şekilde 30 milyon TL vurgun yapan suç örgütü üyesi 45 şüpheli gözaltına alındı.