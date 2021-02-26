Ankara merkezli 8 ilde organize suç örgütüne baskın: 45 gözaltı

26 Şubat 2021 Cuma 11:13 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 11:22

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya karşılıksız çek süren ve bu şekilde 30 milyon TL vurgun yapan suç örgütü üyesi 45 şüpheli gözaltına alındı.