İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2026 Pazartesi / 2 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5848
  • EURO
    53,033
  • ALTIN
    6663.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 11 ilde FETÖ'nün ''kamu mahrem yapılanması''na darbe! Çok sayıda ''ByLock''çu yakalandı
Güncel

11 ilde FETÖ'nün ''kamu mahrem yapılanması''na darbe! Çok sayıda ''ByLock''çu yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'kamu mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmada, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı anlaşılan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA18 Mayıs 2026 Pazartesi 09:46 - Güncelleme:
11 ilde FETÖ'nün ''kamu mahrem yapılanması''na darbe! Çok sayıda ''ByLock''çu yakalandı
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

FETÖ'NÜN "KAMU MAHREM YAPILANMASI"NA DARBE

Soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı anlaşılan, örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık arama kayıtları bulunan ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlerine ilişkin beyanların bulunduğu 24 şüpheli tespit edildi.

24 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarından 7'si aktif görevde, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

  • gizli yapılanma
  • ankara soruşturma
  • 24 kişi gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsüne inşaat demiri ok gibi saplandı: Kadın yolcu yaralandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.