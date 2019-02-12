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Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 1112 kişi hakkında gözaltı kararı alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 1112 zanlıdan 641'i yakalandı.

  • AA
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Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine 76 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, şu ana kadar 641 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yürütülen operasyonun devam ettiği, adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 1112 kişiden 143'ünün başka FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu, 130'unun ise görevde olduğu öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin isimlerinin, 2010'daki sınava ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuyla belirlendiği, zanlıların tamamının bu sınavın iptal edilen 13 sorusuna da doğru yanıt verdiği tespit edildi.

Şüphelilerden 952'sinin isimlerinin gizli tanık "Garson"dan ele geçen SD kartta "kırmızı kod" ile yer aldığı kaydedildi.

Operasyonun hazırlıklarının bir süredir devam ettiği, bu kapsamda her ilden bir emniyet görevlisinin Ankara'ya çağrıldığı ve bu kişilere soruşturmaya ilişkin bilgi verildiği belirtildi.

Bu operasyonla, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'na ilişkin soruşturmanın büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.

- DEVLETE SIZMAK İÇİN SINAVLARI KULLANDILAR

FETÖ'nün devlete sızmak için sınavları nasıl kullandığına ilişkin tespit ve değerlendirmeler, Polis Akademisi tarafından hazırlanan "Yeni Nesil Terör: FETÖ'nün Analizi" raporunun "FETÖ'nün Devlete Sızma Mekanizması Olarak Sınavlar" bölümünde de yer almıştı.

FETO'nün, devletin stratejik noktalarına adam devsirmek amacıyla soru hırsızlıgı yaptığı tespitine yer verilen raporda, 2000-2013 yılları arasındaki KPSS, OSS, ALES, Askeri Liseler, YDS gibi OSYM koordinatorlugunde yapılan tum sınav sorularının calındığı belirtildi.

Rapora göre, FETÖ bu soruları, dershane ve özel okullarında öğrenim gören öğrencilerden bazılarına "Bizim, ogretmenleriniz, hocalarınız olarak sınavlar konusunda yıllardan beri gelen bir tecrubemiz var. OSYM sınavında da benzer sorular cıkar", bazılarına da "Abiniz/ablanız bu gece istihareye yattı ve sınavda cıkacak soruları gordu" diyerek sınav oncesinde cozdurdü.

Raporda, 2000-2007 yılları arasında askeri liselere yerleen tum ogrencilerin orta birinci sınıfı yurt dısında okudukları, 2000'de ALS ilk defa yapıldığına göre, 1997'de orta birinci sınıfı yurt dışında okuyan çocukların 3 sene sonra yapılacak sınavı kazanacaklarının o zamandan belli olduğu tespitine yer verildi.

Darbe girişimi ve sınav sorularının çalınması soruşturmaları kapsamında 300 bin kişinin incelenmesine ve yargılanmasına devam edildiği belirtilen raporda, örgüt üyeliğinin tespiti konusunda kullanılan yöntemlere değinildi.

Raporda, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Polis Meslek Yüksek Okulu (2008-2014) sınav sorularının 2014 ve sonrası hariç olmak üzere çalındığının, sınavlar üzerinde yapılan teknik analizlerde ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

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