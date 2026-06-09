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Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı

Ankara merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 98 şüpheliden 61'i yakalandı.

AA9 Haziran 2026 Salı 13:16 - Güncelleme:
Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, internet üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleyerek haksız kazanç temin eden 98 zanlı hakkında "yasa dışı bahis oynatma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, Adana, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 61 şüpheli gözaltına alınırken, 37 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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