İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2022 Perşembe / 21 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,965
  • EURO
    18,2684
  • ALTIN
    1017.61
  • BIST100
    2971.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı
Güncel

Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı

Ankara-Niğde Otoyolu, Kırşehir bağlantı yolunun tamamının trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylandı.

AA18 Ağustos 2022 Perşembe 10:03 - Güncelleme:
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu bağlantı yolunun son 5 kilometresi de trafiğe açılarak tamamı kullanılır duruma geldi.

Erişme kontrollü karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesinin yasak olduğu belirtilirken, mecburi asgari hız saatte 40 kilometre, azami hız da 110 kilometre olarak belirlendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.