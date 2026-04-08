Ankara-Niğde Otoyolu'nda facia gibi kaza: Çok sayıda yaralı var

Aksaray'da meydana gelen trafik kazası büyük panik yarattı. Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde seyir halindeki tur otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
TUR OTOBÜSÜ ALAYHAN GİŞELERİ YAKININDA DEVRİLDİ
Ankara-Niğde Otoyolu Alayhan Gişeleri yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 51 ADY 411 plakalı tur otobüsü devrildi.
AFAD VE UMKE EKİPLERİ KAZA YERİNE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.