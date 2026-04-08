İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5169
  • EURO
    52,0893
  • ALTIN
    6801.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Ankara-Niğde Otoyolu'nda facia gibi kaza: Çok sayıda yaralı var
Ankara-Niğde Otoyolu'nda facia gibi kaza: Çok sayıda yaralı var

Ankara-Niğde Otoyolu Alayhan Gişeleri yakınlarında bir tur otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 15 kişi yaralandı ve yaralılar Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 17:29
ABONE OL

Aksaray'da meydana gelen trafik kazası büyük panik yarattı. Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde seyir halindeki tur otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

TUR OTOBÜSÜ ALAYHAN GİŞELERİ YAKININDA DEVRİLDİ

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Ankara-Niğde Otoyolu Alayhan Gişeleri yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 51 ADY 411 plakalı tur otobüsü devrildi.

AFAD VE UMKE EKİPLERİ KAZA YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.