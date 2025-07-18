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Ankara-Şam hattında kritik temas: Suriye'ye tam destek mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün (18 Temmuz) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'nin güneyindeki durum ele alındı.

HABER MERKEZİ18 Temmuz 2025 Cuma 20:50 - Güncelleme:
Ankara-Şam hattında kritik temas: Suriye'ye tam destek mesajı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, bir an önce sükunetin sağlanmasının arzu edildiğini dile getirdi. Ayrıca Bakan Fidan, bu yönde katkı vermeye hazır olduklarını kaydederek Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine olan desteğini vurguladı.

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İsrail'in olaylara müdahalesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Bakan Fidan, Netanyahu hükümetinin bölgesel istikrara ve Suriye halkının geleceğine tehdit oluşturan eylemlere son vermesi gerektiğini belirtti.

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