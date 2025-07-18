Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, bir an önce sükunetin sağlanmasının arzu edildiğini dile getirdi. Ayrıca Bakan Fidan, bu yönde katkı vermeye hazır olduklarını kaydederek Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine olan desteğini vurguladı.

"NETANYAHU BÖLGESEL İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR"

İsrail'in olaylara müdahalesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Bakan Fidan, Netanyahu hükümetinin bölgesel istikrara ve Suriye halkının geleceğine tehdit oluşturan eylemlere son vermesi gerektiğini belirtti.

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