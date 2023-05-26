Ankara 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 28 Mayıs Pazar günü düzenlenecek ikinci tur seçimi öncesinde merak edilen konulardan birisi olarak gündemdeki yerini koruyor. Türkiye, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci kez sandık başına gidecek. Peki Ankara Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim ne kadar oy aldı? İşte 28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez sandık başına gidiyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. Bu turda geçerli oyların çoğunluğunu alan aday 13. Cumhurbaşkanı seçilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 1. tur seçim sonuçlarına göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88, Sinan Oğan 5.17, Muharrem İnce ise 0.43 oranında oy aldı.

İkinci tura, güncellenmiş kütüklerle gidilecek, seçmen kaydı ile ilgili adres değişikliği yapılamayacak, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasında da aynı sandık alanlarında oy kullanılacak.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde yarın saat 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Vatandaşlar Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Tüm illerde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar açılmaya başlanacak ve seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte hangi adayın ne kadar oy aldığı belli olacak.

28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Star seçim sayfasında yer alacak.

YSK verilerine göre Ankara seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak.