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Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın asılsız iddialarla itibarsızlaştırılmaya çalışılmasına Bakanlıktan tepki

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın asılsız iddialarla itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirterek, buradaki altyapı, üstyapı ve elektromekanik sistemlerin uluslararası sertifikasyon kuruluşlarınca belgelendirildiğini, hattın tamamında sinyalizasyon sisteminin çalışır vaziyette olduğunu bildirdi.

AA28 Nisan 2023 Cuma 15:48 - Güncelleme:
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın asılsız iddialarla itibarsızlaştırılmaya çalışılmasına Bakanlıktan tepki
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın başarıyla tamamlanarak Türkiye'ye kazandırıldığı, bu sayede Kırıkkale, Yozgat, Kayseri ve Sivas'ın hızlı tren konforuyla tanıştığı ifade edildi.

405 kilometre uzunluğundaki hattın, Edirne'den Kars'a uzanan doğu-batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulaştırmadan enerjiye, milli savunma sanayisinden dış politikaya kadar ülkemizin ekonomik ve milli bağımsızlığına, milletimizin refahına hizmet eden her projemiz iftirayla, yalanla karalanmaya, itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Cumhuriyet tarihimizin en önemli projelerinden olan ve 26 Nisan 2023 itibarıyla halkımızın kullanımına sunulan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na ilişkin bazı basın kuruluşlarında çıkan ve böylesi önemli bir projeyi itibarsızlaştırmayı amaçlayan, kasıtlı, karalayıcı ve tamamen yalan içerikli haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Hattın, başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar son seviye emniyet bütünlük düzeyinde sinyalizasyon sisteminin (SIL-4) mevcut, çalışır ve işler vaziyette olduğu bildirilen açıklamada, projenin altyapı, üstyapı ve elektromekanik sistemlerinin tamamının dünyadaki benzer hızlı tren hatlarında olduğu gibi uluslararası sertifikasyon kuruluşlarınca belgelendirildiğinin altı çizildi.

İddiaların tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Tüm hat için Sinyalizasyon Güvenlik Durum Raporu olumlu sonuçlanmasını müteakip hatta gerçekleştirilmesi gereken deneme seferleri de tamamlanarak ticari işletmeye açılmıştır. Milletimiz müsterih olsun, onların geleceğiyle oynanmasına bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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