Ankara son dakika kaç şiddetinde deprem oldu? Ankara’da kaç şiddetinde deprem oldu? Ankara’da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ın yayımladığı son dakika verilerine göre peş peşe deprem oldu. Vatandaşlar, ‘Ankara’da kaç şiddetinde deprem oldu? ? Ankara’da kaç şiddetinde deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. Ankara’da beş saat arayla art arda meydana gelen depremler farklı bölgelerde de hissedilirken vatandaşlarda da paniğe neden oldu. Merkezi Bala ve Mamak ilçeleri olan depremler, kısa süreli paniğe neden oldu. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremler, çevre ilçelerde de hissedildi. Başkent’te yaşayan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarında depremin şiddetine yönelik paylaşımlarda bulundu. İşte Ankara’da meydan gelen son dakika gelişmeleri…