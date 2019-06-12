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Ankara son dakika kaç şiddetinde deprem oldu? Ankara’da kaç şiddetinde deprem oldu?

Ankara’da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ın yayımladığı son dakika verilerine göre peş peşe deprem oldu. Vatandaşlar, ‘Ankara’da kaç şiddetinde deprem oldu? ? Ankara’da kaç şiddetinde deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. Ankara’da beş saat arayla art arda meydana gelen depremler farklı bölgelerde de hissedilirken vatandaşlarda da paniğe neden oldu. Merkezi Bala ve Mamak ilçeleri olan depremler, kısa süreli paniğe neden oldu. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremler, çevre ilçelerde de hissedildi. Başkent’te yaşayan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarında depremin şiddetine yönelik paylaşımlarda bulundu. İşte Ankara’da meydan gelen son dakika gelişmeleri…

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 ‘Ankara son dakika kaç şiddetinde deprem oldu? Ankara’da kaç şiddetinde deprem oldu?’ sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Başken Ankara’da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ın yayımladığı son dakika verilerine göre peş peşe deprem oldu. AFAD’a göre, Ankara’nın Bala ilçesinde meydana gelen depremin saat 18.55’de, 2.3 büyüklüğünde, 39.3891 enlemi, 32.9900 boylamında ve 7.08 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi. 5 saat sonra bir diğer deprem de Ankara’nın Mamak İlçesinde gerçekleşti. Saat 00.10’da hissedilen gelen depremin, 2.6 büyüklüğünde, 39.8888 enleminde, 33.0443 boylamında ve 6.97 km derinlikte meydana geldiği bildirildi. Merkezi Bala ve Mamak ilçeleri olan depremler, kısa süreli paniğe neden oldu. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremler, çevre ilçelerde de hissedildi. Başkent’te yaşayan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarında depremin şiddetine yönelik paylaşımlarda bulundu. İşte Ankara’da meydan gelen son dakika gelişmeleri…

ANKARA BALA’DA DEPREM

Ankara’nın Bala ilçesinde meydana gelen depremin saat 18.55’de, 2.3 büyüklüğünde, 39.3891 enlemi, 32.9900 boylamında ve 7.08 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

MAMAK’TA KORKUTAN DEPREM

Ankara’nın Mamak ilçesinde saat 00.10’da hissedilen gelen depremin, 2.6 büyüklüğünde, 39.8888 enleminde, 33.0443 boylamında ve 6.97 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.

ANKARA’DA DEPREM PANİĞİ

Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremler, çevre ilçelerde de hissedildi. Başkent’te yaşayan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarında depremin şiddetine yönelik paylaşımlarda bulundu.

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