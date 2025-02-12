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  • Ankara terör operasyonu: 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Ankara terör operasyonu: 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 08:44 - Güncelleme:
Ankara terör operasyonu: 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütünün talimatı doğrultusunda Ankara'da yapılan örgütsel etkinliklere katıldığı ve sosyal medya hesaplarından terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü paylaşımlar yaptığı tespit edilen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına ve başsavcılığa sevklerine yönelik çalışmalar sürüyor.

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