Ankara Üniversitesi Rektörü, depremzedeler için çevrim içi ve yüz yüze psikososyal destek verecek

Ünüvar, Ankara Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, deprem bölgesinde Ankara Üniversitesinde okuyan 15 öğrencinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Devletin, milletin depremin yaralarını sarmak için ilk andan çalışmaya başladığı belirten Ünüvar, üniversitenin de depremin ilk anından itibaren kriz operasyon merkezini harekete geçirdiğini, yardım kampanyası başlattığını söyledi.

Depremzedeler için psikososyal desteğin önemine değinen Ünüvar, bölgede üniversite olarak psikososyal destek sağlayacaklarını, bunun için geniş bir çalışma grubu oluşturduklarını belirtti.

"ONLİNE VE YÜZYÜZE DESTEK"



Depremzedelere yüz yüze ve online psikososyal destek vereceklerini söyleyen Ünüvar, "Uzman kadromuzla online hizmeti vermeye hemen başlamayı planlıyoruz. Bir kardeş üniversite belirleyerek programı başlatacağız." diye konuştu.

Ünüvar, Ankara'ya gelen depremzedeler ve yakınları için de aynı hizmeti vereceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ankara Üniversite Tıp Fakültesi'ne bağlı hem İbni Sina hem Cebeci Hastanesi depremzede vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri almasında çok ciddi bir rol oynuyor. Bugüne kadar 600 civarında depremzede vatandaşımız tedavi amaçlı bize başvurdu. Bunlardan 175'ini yatırdık, erişkinleri İbni Sina'da, çocukları Cebeci Hastanemizde. 425 vatandaşımızı da tedavi edip taburcu ettik. Hastanelerimize tedavi amaçlı gelip hayatını kaybeden bir depremzede vatandaşımız yok."

Erişkin ve çocuk psikiyatrisi bölümlerinin çalışmaları yürüteceğini belirten Ünüvar, "Ayrıca hem ergen hem de erişkin psikiyatri bölümlerimiz birer deprem polikliniği açarak orada depremden etkilenen vatandaşlarımızın alması gereken tedaviyle ilgilenecek." bilgisini verdi.

Ünüvar, refakatsiz hastalar için de gönüllü refakatçilik sistemi oluşturduklarını kaydetti.