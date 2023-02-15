İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2023 Çarşamba / 25 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8471
  • EURO
    20,1429
  • ALTIN
    1111.65
  • BIST100
    4950.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara Üniversitesi Rektörü, depremzedeler için çevrim içi ve yüz yüze psikososyal destek verecek
Güncel

Ankara Üniversitesi Rektörü, depremzedeler için çevrim içi ve yüz yüze psikososyal destek verecek

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, uzman kadrolarıyla depremzedelere çevrim içi ve yüz yüze psikososyal destek vereceklerini ve bunun için geniş bir çalışma başlattığını bildirdi.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 16:09 - Güncelleme:
Ankara Üniversitesi Rektörü, depremzedeler için çevrim içi ve yüz yüze psikososyal destek verecek
ABONE OL

Ünüvar, Ankara Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, deprem bölgesinde Ankara Üniversitesinde okuyan 15 öğrencinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Devletin, milletin depremin yaralarını sarmak için ilk andan çalışmaya başladığı belirten Ünüvar, üniversitenin de depremin ilk anından itibaren kriz operasyon merkezini harekete geçirdiğini, yardım kampanyası başlattığını söyledi.

Depremzedeler için psikososyal desteğin önemine değinen Ünüvar, bölgede üniversite olarak psikososyal destek sağlayacaklarını, bunun için geniş bir çalışma grubu oluşturduklarını belirtti.

"ONLİNE VE YÜZYÜZE DESTEK"

Depremzedelere yüz yüze ve online psikososyal destek vereceklerini söyleyen Ünüvar, "Uzman kadromuzla online hizmeti vermeye hemen başlamayı planlıyoruz. Bir kardeş üniversite belirleyerek programı başlatacağız." diye konuştu.

Ünüvar, Ankara'ya gelen depremzedeler ve yakınları için de aynı hizmeti vereceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ankara Üniversite Tıp Fakültesi'ne bağlı hem İbni Sina hem Cebeci Hastanesi depremzede vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri almasında çok ciddi bir rol oynuyor. Bugüne kadar 600 civarında depremzede vatandaşımız tedavi amaçlı bize başvurdu. Bunlardan 175'ini yatırdık, erişkinleri İbni Sina'da, çocukları Cebeci Hastanemizde. 425 vatandaşımızı da tedavi edip taburcu ettik. Hastanelerimize tedavi amaçlı gelip hayatını kaybeden bir depremzede vatandaşımız yok."

Erişkin ve çocuk psikiyatrisi bölümlerinin çalışmaları yürüteceğini belirten Ünüvar, "Ayrıca hem ergen hem de erişkin psikiyatri bölümlerimiz birer deprem polikliniği açarak orada depremden etkilenen vatandaşlarımızın alması gereken tedaviyle ilgilenecek." bilgisini verdi.

Ünüvar, refakatsiz hastalar için de gönüllü refakatçilik sistemi oluşturduklarını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.