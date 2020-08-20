Ankara Valiliği: İlimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır

DHA 20 Ağustos 2020 Perşembe 17:59 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 17:59

Ankara Valiliği: Son zamanlarda ormanlık alanlardaki pikniklerde yakılan mangalların bitki örtümüzü tehlikeye attığı gözlenmiş bu nedenle ilimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır.