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Ankara Valiliği: İlimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır

Ankara Valiliği: Son zamanlarda ormanlık alanlardaki pikniklerde yakılan mangalların bitki örtümüzü tehlikeye attığı gözlenmiş bu nedenle ilimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır.

DHA20 Ağustos 2020 Perşembe 17:59 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 17:59
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Ankara Valiliği: Son zamanlarda ormanlık alanlardaki pikniklerde yakılan mangalların bitki örtümüzü tehlikeye attığı gözlenmiş bu nedenle ilimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır.

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