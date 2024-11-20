Ankara Valiliği kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyardı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre rüzgarın, yarın Ankara il genelinde genellikle güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Yarın gece saatlerine kadar süreceği tahmin edilen rüzgar ve fırtına sebebiyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.