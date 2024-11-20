İSTANBUL 17°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4745
  • EURO
    36,3816
  • ALTIN
    2930.16
  • BIST100
    9054.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara Valiliği kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyardı
Güncel

Ankara Valiliği kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyardı

Ankara Valiliği, il genelinde etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 17:24 - Güncelleme:
Ankara Valiliği kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyardı
ABONE OL

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre rüzgarın, yarın Ankara il genelinde genellikle güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Yarın gece saatlerine kadar süreceği tahmin edilen rüzgar ve fırtına sebebiyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.