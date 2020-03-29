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Güncel

Ankara Valiliği: Market ve pazar yerlerine çocukların girmesi yasaklandı

Ankara Valiliği: Market ve pazar yerlerine çocukların girmesi yasaklandı

29 Mart 2020 Pazar 14:38 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 14:38
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