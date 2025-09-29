İSTANBUL 18°C / 13°C
Güncel

Ankara Valiliği uyardı! Sel ve su baskınlarına dikkat

Ankara Valiliği, bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağmurun, ani sel ve su baskınlarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

29 Eylül 2025 Pazartesi 13:58
Ankara Valiliği uyardı! Sel ve su baskınlarına dikkat
Ankara Valiliği, akşam saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, kuzeybatı kesimlerden itibaren yurdu etkilemeye başlayan sağanağın bugün akşam saatlerinden itibaren Ankara ve çevresinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

