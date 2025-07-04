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Ankara Valiliği uyardı: Test amaçlı ses hızımı yapılacak

Ankara'nın Beypazarı ile Ayaş ilçeleri arasında askeri uçak test uçuşu kapsamında ses hızını aşacak. Valilikten yapılan uyarıda, çıkacak ses nedeniyle tedirgin olunmaması gerektiği belirtildi.

AA4 Temmuz 2025 Cuma 10:42 - Güncelleme:
Ankara Valiliği uyardı: Test amaçlı ses hızımı yapılacak
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Ankara Valiliği, modernizasyon çalışmaları tamamlanan bir askeri uçağın, Beypazarı ile Ayaş ilçeleri arasında test uçuşu kapsamında ses hızını aşacağını duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Mürted tesislerinde modernizasyonu yapılan bir askeri uçak, bugün 15.00-16.00 saatlerinde Beypazarı ile Ayaş arasında 30 bin feet ve üzerinde test amaçlı ses hızı aşımı yapacaktır. Tedirgin olunmaması bakımından güzergahtaki yöre halkının bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

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