Ankara Valiliğinden kar yağışı uyarısı: Çok güçlü geliyor

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara genelinde soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağı belirtildi.
Yağışların Ankara çevrelerinde yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü kar şeklinde olacağı tahminine yer verilen açıklamada, meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) February 17, 2025
Ankara genelinde soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağı, yağışların Ankara çevrelerinde Salı
günü karla karışık yağmur, Çarşamba günü kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.
Meydana... pic.twitter.com/oC3CRWt9Cw