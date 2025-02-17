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Ankara Valiliğinden kar yağışı uyarısı: Çok güçlü geliyor

Ankara Valiliği, yarından itibaren kar yağışının bir hafta boyunca il genelinde etkili olacağını belirtti. Valilik, meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 18:33 - Güncelleme:
Ankara Valiliğinden kar yağışı uyarısı: Çok güçlü geliyor
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara genelinde soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağı belirtildi.

BUZLANMA VE DON OLAYLARINA KARŞI DİKKAT!

Yağışların Ankara çevrelerinde yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü kar şeklinde olacağı tahminine yer verilen açıklamada, meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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