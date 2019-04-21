Ankara Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili açıklama Ankara Valiliği: Çubuk ilçemizde icra edilen şehit cenazesi töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır.