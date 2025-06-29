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Ankara Valiliği'nden orman yangınlarına karşı yeni tedbirler

Ankara Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla alınan tedbirleri açıkladı.

IHA29 Haziran 2025 Pazar 09:21 - Güncelleme:
Ankara Valiliği'nden orman yangınlarına karşı yeni tedbirler
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Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ankara İl Jandarma Komutanlığı olarak orman yangınlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sorumluluk bölgemizde bulunan ormanlık alanlarda denetim ve güvenlik tedbirleri artırılmıştır" denildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN ORMAN YANGINLARINA YÖNELİK TEDBİRLER

Orman yangınlarına karşı tedbir almak amacıyla alınan önlemlerden bahsedilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, doğal yaşam alanlarımızı muhafaza etmek amacıyla, yangına hassas bölgelerde yaya, motorlu ve dron destekli devriye faaliyetleri yoğunlaştırılmış, valiliğimizce yayınlanan 26.05.2025 tarihli genelge doğrultusunda izin verilen alanlar dışında ormanlık alanlara girişler 10.06.2025 tarihinden itibaren engellenmekte olup; kamp ateşi, mangal ve anız yakma gibi risk oluşturan faaliyetlere karşı sıkı denetimler başlatılmış, Kırsal alanlardaki vatandaşlarımız bilgilendirilerek, yangına karşı alınması gereken önlemler konusunda farkındalık çalışmaları yürütülmüş, ilgili kurumlarla iş birliği sağlanarak, olası bir yangına hızlı ve etkili müdahale için koordinasyon artırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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