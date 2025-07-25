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Ankara Valiliği'nden orman yangınlarına önlem: Ateşli piknik faaliyetleri yasaklandı

Ankara Valiliği, artan orman yangınlarını önlemek amacıyla yeni bir karar aldı. Valilik, 30 Ağustos tarihine kadar ateşli piknik faaliyetlerini yasakladı.

IHA25 Temmuz 2025 Cuma 21:05 - Güncelleme:
Ankara Valiliği'nden orman yangınlarına önlem: Ateşli piknik faaliyetleri yasaklandı
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Ankara Valiliği, meteorolojiden alınan verilere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceğinin tahmin edilmesi dolayısıyla, 26 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren 30 Ağustos 2025 tarihine kadar izin verilen alanlarda ateşli piknik yapma faaliyetlerinin tedbiren yasaklandığını duyurdu.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteorolojik verilere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, ormanlarımızın yangınlardan korunması bakımından 26 Temmuz 2025 cumartesi gününden itibaren 30 Ağustos 2025 tarihine kadar izin verilen alanlarda mangal kullanmak ve ateşli piknik yapma faaliyeti tedbiren yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızdan, izin verilen alanlarda ateşsiz ve mangalsız piknik yapmalarını, kural ve yasaklara uymalarını, bu konuda anlayış göstermelerini ve destek vermelerini önemle istirham ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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