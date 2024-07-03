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Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, şehirde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

DHA3 Temmuz 2024 Çarşamba 22:12 - Güncelleme:
Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
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Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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