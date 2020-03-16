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Güncel

Ankara Valiliği'nden gözlem görüntülerine ilişkin açıklama

Ankara Valiliği, umreden dönen ve gözlem altına alınan vatandaşlar ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntülerin, iyi niyetten uzak bir biçimde ve sürekliymiş gibi gösterilmeye çalışıldığını, yurttaki durumun kısa zamanda normale döndürüldüğünü açıkladı.

15 Mart 2020 Pazar 23:40 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 00:00
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Ankara Valiliği, umreden dönen ve Gölbaşı'ndaki yurtta gözlem altına alınan vatandaşlarla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar hakkında açıklama yaptı.

Ankara Valiliği'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Umreden ülkemize dönen vatandaşlarımızın karantina merkezine yoğun bir şekilde intikalleri nedeniyle ilk anda oluşan görüntülerin sosyal medyada iyi niyetten uzak bir biçimde ve sürekliymiş gibi yaygınlaştırılmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir. Ancak durum, görevlilerimizin yoğun gayretleriyle kısa zamanda normale döndürülmüş olup, misafirlerimize en iyi sağlık standartlarında hizmet verilmeye devam edilmektedir."

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