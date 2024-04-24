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Güncel

Ankara Valiliği'nden 'toz taşınımı' uyarısı: Cuma gece saatlerine kadar görülmesi bekleniyor

Ankara Valiliği, kent genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, cuma günü gece saatlerine kadar görülmesinin beklendiğini ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 18:27 - Güncelleme:
Ankara Valiliği'nden 'toz taşınımı' uyarısı: Cuma gece saatlerine kadar görülmesi bekleniyor
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Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bu gece saatlerinden itibaren Ankara genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.

LODOS UYARISI

Valilikten yapılan başka bir açıklamada ise bugün kent genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden lodos şeklinde kuvvetli, yüksek kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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