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Ankara Valiliğinden vatandaşlara uyarı

Ankara Valiliği sıcak havalar nedeniyle uyarı yayımladı.

IHA11 Ağustos 2023 Cuma 18:29 - Güncelleme:
Ankara Valiliğinden vatandaşlara uyarı
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Ankara Valiliği tarafından yapılan uyarıya göre hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üstünde olması bekleniyor. Sıcak havanın etkili olduğu günlerde ise kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olması öneriliyor. Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

12.08.2023 Cumartesi günü 33 derece, 13.08.2023 Pazar günü 36 derece, 14.08.2023 Pazartesi günü 38 derece, 15.08.2023 Salı günü 38 derece, 16.08.2023 Çarşamba günü 38 derece.

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