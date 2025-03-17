İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2025 Pazartesi / 18 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6668
  • EURO
    40,0143
  • ALTIN
    3522.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara Valiliğinden vatandaşlara zirai don uyarısı
Güncel

Ankara Valiliğinden vatandaşlara zirai don uyarısı

Ankara Valiliği, 19 Mart'ta beklenen kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve soğuk havayla birlikte zirai dona karşı uyarıda bulundu.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 16:28 - Güncelleme:
Ankara Valiliğinden vatandaşlara zirai don uyarısı
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Salı günü gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin çarşamba, perşembe ve cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

  • kuvvetli rüzgar
  • fırtına uyarısı
  • zirai don

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.