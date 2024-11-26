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  • Ankara Valisi Şahin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Musul Valisi ed-Dehil ile görüştü
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Ankara Valisi Şahin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Musul Valisi ed-Dehil ile görüştü

Ankara Valisi Vasip Şahin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ve beraberindeki heyetle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

AA26 Kasım 2024 Salı 19:04 - Güncelleme:
Ankara Valisi Şahin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Musul Valisi ed-Dehil ile görüştü
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Vali Şahin, çeşitli ziyaretler kapsamında Türkiye'de bulunan Musul Valisi ed-Dehil ve beraberindeki heyetle görüştü.

Valilik Toplan Salonu'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

YILMAZ, MUSUL VALİSİ ED-DEHİL İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz da Musul Valisi ed-Dehil ve beraberindeki heyetle görüştü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Yılmaz, Ankara'da Musul Valisi ed-Dehil ve beraberindeki Musul Vilayet Meclisi üyelerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

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