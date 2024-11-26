Ankara Valisi Şahin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Musul Valisi ed-Dehil ile görüştü

Vali Şahin, çeşitli ziyaretler kapsamında Türkiye'de bulunan Musul Valisi ed-Dehil ve beraberindeki heyetle görüştü.

Valilik Toplan Salonu'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz da Musul Valisi ed-Dehil ve beraberindeki heyetle görüştü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Yılmaz, Ankara'da Musul Valisi ed-Dehil ve beraberindeki Musul Vilayet Meclisi üyelerinden oluşan heyetle bir araya geldi.