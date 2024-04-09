Ankara Valisi Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı: Huzur temennisinde bulundu

Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin inanç değerleri temelinde hoşgörü ortamında buluşarak, yardımlaşma ve dayanışma kültürüyle birlik ve beraberliğinin güçlenmesine imkan sağlayan bir bayrama daha kavuşmanın sevinci içerisinde olduklarını belirtti.

Bayramların toplumsal hayatın simgeleşen günlerinden olduğunu ifade eden Şahin, bayramlarda insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığına, kırgınlık ve dargınlıkların unutularak, sevgi, saygı ve hoşgörü ile kucaklaşmaya imkan sağlandığına, yardımlaşmanın da en üst düzeye çıktığına dikkati çekti.

Her türlü neşede ve kederde gönülleri birleştiren, yüreklerdeki kırgınlıkları onaran bayramları fırsat bilmek gerektiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Gücümüz yettiğince iyilikleri ve güzellikleri yaymalı, ihtiyaç sahibi tüm kardeşlerimize el uzatmalı, sevgi ve şefkatle yaralarına şifa olmalıyız. Bu vesileyle vatandaşlarımızın bayramlarını huzur ve güven ortamında geçirmeleri için Valiliğimizce her türlü tedbir alınmış olup, trafiğe çıkacak sürücülerimizin de trafik kurallarına uyacağına, bu konuda gereken duyarlılığı azami ölçüde göstereceklerine inanıyor, hiç kimsenin bayram sevincinin acı ve hüzne dönüşmemesini temenni ediyorum.

Tüm bu duygularla bütün vatandaşlarımızın, Ramazan Bayramı'nı kutluyor, kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize ve milletimize, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum."