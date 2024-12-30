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Ankara ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu; 104 gözaltı

Ankara ve Diyarbakır'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 137 kişinin yakalanmasına yönelik 'Demir Kıran-1 Operasyonu' düzenlendi, 104 şüpheli gözaltına alındı.

DHA30 Aralık 2024 Pazartesi 12:59 - Güncelleme:
Ankara ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu; 104 gözaltı
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Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Ankara ve Diyarbakır illerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik 'Demir Kıran-1 Operasyonu' düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 137 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon kapsamında; Ankara'da 102, Diyarbakır'da 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada; 287 sentetik hap, bonzai, metamfetamin, eroin, esrar, 2 hassas terazi, 9 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlemlerin sürdürüldüğü belirtildi.

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