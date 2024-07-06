İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2024 Cumartesi / 30 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6645
  • EURO
    35,5639
  • ALTIN
    2511.53
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara ve İstanbul'da yeni uygulama yürürlüğe girdi! Artık pazar günleri kapalı olacak
Güncel

Ankara ve İstanbul'da yeni uygulama yürürlüğe girdi! Artık pazar günleri kapalı olacak

Talep doğrultusunda Ticaret Bakanlığı'nın berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Ankara ve İstanbul'daki berberler, pazar günleri çalışmama kararı aldı.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 11:20 - Güncelleme:
Ankara ve İstanbul'da yeni uygulama yürürlüğe girdi! Artık pazar günleri kapalı olacak
ABONE OL

Bakanlık, sektör paydaşları tarafından iletilen talep ve önerileri değerlendirerek berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermişti. Söz konusu uygulama 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girerken valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığı tespit edilen işletmelere, idari yaptırım uygulanacağı duyurulmuştu.

ESNAF PAZAR TATİLİ İSTİYOR

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, İstanbul'da bulunan berberlerin pazar günleri kapalı olacağını söyledi. Akyüz, kararın berberler adına sevindirici olduğunu belirterek "Aslında böyle bir uygulama vardı ancak Bakanlığın konuyla ilgili duyarlı davranmasıyla bu durum yasal zemine oturdu. Esnafımıza yaptığımız anket sonucunda berberlerimizin yüzde 93'ü hafta tatilinin pazar günü olmasını istedi" ifadelerini kullandı.

"ARTIK PAZAR GÜNLERİ KAPALIYIZ"

Söz konusu düzenlemeyle berberlerin artık bir gün dinlenerek daha dinç olabileceğine dikkati çeken Akyüz, "Esnafımız eşlerine ve çocuklarına zaman ayıramıyordu, bu nedenle de böyle bir düzenlemenin beklentisi içindelerdi. Valiliğin bu konu hakkında daha önce almış olduğu bir karar vardı. Onlar da bizim talebimiz doğrultusunda pazar günü berberlerin kapatılmasına karar vermişti. Resmi yazı bizlere ulaştığı andan itibaren İstanbul'da berberler pazar günleri artık kapalı olacak" dedi.

"HAKSIZ REKABET ORTADAN KALKMIŞ OLDU"

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara da kentte bulunan berberlerin artık pazar günleri çalışmayacağını bildirerek "Bu kararı berberler olarak bekliyorduk. Aslında çoğu berber pazar günler kapatıyordu ancak herkes bu kurala uymayınca kapatanlar da açmak zorunda kalabiliyordu. Bakanlığın düzenlemesiyle haksız rekabet ortadan kalmış oldu" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.