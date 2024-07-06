Ankara ve İstanbul'da yeni uygulama yürürlüğe girdi! Artık pazar günleri kapalı olacak

Bakanlık, sektör paydaşları tarafından iletilen talep ve önerileri değerlendirerek berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermişti. Söz konusu uygulama 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girerken valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığı tespit edilen işletmelere, idari yaptırım uygulanacağı duyurulmuştu.

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, İstanbul'da bulunan berberlerin pazar günleri kapalı olacağını söyledi. Akyüz, kararın berberler adına sevindirici olduğunu belirterek "Aslında böyle bir uygulama vardı ancak Bakanlığın konuyla ilgili duyarlı davranmasıyla bu durum yasal zemine oturdu. Esnafımıza yaptığımız anket sonucunda berberlerimizin yüzde 93'ü hafta tatilinin pazar günü olmasını istedi" ifadelerini kullandı.

Söz konusu düzenlemeyle berberlerin artık bir gün dinlenerek daha dinç olabileceğine dikkati çeken Akyüz, "Esnafımız eşlerine ve çocuklarına zaman ayıramıyordu, bu nedenle de böyle bir düzenlemenin beklentisi içindelerdi. Valiliğin bu konu hakkında daha önce almış olduğu bir karar vardı. Onlar da bizim talebimiz doğrultusunda pazar günü berberlerin kapatılmasına karar vermişti. Resmi yazı bizlere ulaştığı andan itibaren İstanbul'da berberler pazar günleri artık kapalı olacak" dedi.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara da kentte bulunan berberlerin artık pazar günleri çalışmayacağını bildirerek "Bu kararı berberler olarak bekliyorduk. Aslında çoğu berber pazar günler kapatıyordu ancak herkes bu kurala uymayınca kapatanlar da açmak zorunda kalabiliyordu. Bakanlığın düzenlemesiyle haksız rekabet ortadan kalmış oldu" dedi.