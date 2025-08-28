İSTANBUL 28°C / 21°C
Güncel

Ankara-Washington hattında barış masası... Bakan Fidan'dan ''hazırız'' mesajı

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki barışında tesisi ve Gazze'deki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin barışın tesisi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

28 Ağustos 2025 Perşembe 20:47
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yapılan çalışmaları, Gazze'deki son durumu ve ateşkes sağlanması yönündeki çabaları görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Gazze'deki son durum ve ateşkes sağlanması yönündeki çabaların da ele alındığı görüşmede Fidan, insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve ikili konular da ele alındı.

Bakan Fidan bilgilendirme yapacak

Bakan Fidan, Dublin'de İrlanda-Türkiye Dostluk Grubu üyeleriyle buluştu

"Kolektif olarak devreye girmeliyiz"

