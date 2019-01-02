3 Ocak Ankara kar tatili son dakika Valilik MEB açıklaması Ankara yarın okullar tatil mi

Ankara 3 Ocak yarın okullar tatil mi sorusuna Ankara’da yaşayan öğrenciler merakla yanıt aramaya devam ediyor. 3 Ocak Perşembe Ankara kar tatili haberleri merak konusu oldu. Ankara’da devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Eğitim öğretim hayatı da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aksayabiliyor. Öğrenciler okula gitmekte zorluk yaşayabiliyor. Bu nedenle Valilik ve MEB kararlarıyla okullar tatil edilebiliyor. 3 Ocak Ankara kar tatili Valilik MEB son dakika açıklaması geldi mi? Ankara’da yarın okullar tatil mi sorusuna sayfamızdan yanıt bulabilir ve son açıklamaları takip edebilirsiniz. Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Türkiye'nin Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havayla Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğini belirterek "Önümüzdeki günlerde ülkemizin güney ve batı kıyılarında kuvvetli yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlarıyla batı kesimlerinden başlayarak zamanla iç ve kuzey kesimlerinde görülecek fırtınanın etkili olması bekleniyor." ifadesini kullandı. Coşkun, yazılı açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son hava tahminlerini paylaştı. Türkiye'nin yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç merkeziyle akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğini ifade eden Coşkun, bugün ve yarın artması beklenen hava sıcaklıklarının yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde, cuma gününden itibaren ise iç kesimlerde tekrar azalacağını bildirdi.

ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (3 OCAK PERŞEMBE)

Ankara kar tatiliyle ilgili bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Türkiye'nin Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havayla Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğini belirterek "Önümüzdeki günlerde ülkemizin güney ve batı kıyılarında kuvvetli yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlarıyla batı kesimlerinden başlayarak zamanla iç ve kuzey kesimlerinde görülecek fırtınanın etkili olması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Coşkun, yazılı açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son hava tahminlerini paylaştı.

Türkiye'nin yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç merkeziyle akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğini ifade eden Coşkun, bugün ve yarın artması beklenen hava sıcaklıklarının yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde, cuma gününden itibaren ise iç kesimlerde tekrar azalacağını bildirdi.

Coşkun, "Yeni sistemle birlikte önümüzdeki günlerde ülkemizin güney ve batı kıyılarında kuvvetli yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlarıyla batı kesimlerinden başlayarak zamanla iç ve kuzey kesimlerinde fırtınanın etkili olması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Yağışlar yağmurla başlayacak

Coşkun, yarın Türkiye'nin güney ve batı kesimleriyle zamanla iç kesimlerinin yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini vurgulayarak yağmurla başlayacak yağışların, iç kesimlerin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur ve kar, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara'nın batısında kar şeklinde olmasının beklendiğine dikkati çekti.

Yağışların Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olmasının beklendiğine işaret eden Coşkun, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Ege'de, zamanla Marmara, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

Coşkun, cuma günü Türkiye'nin büyük bir bölümünde havanın yağışlı geçeceği belirterek yağışların Doğu Akdeniz ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısının yükseklerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

- Hafta sonu yurt genelinde kar ve yağmur bekleniyor

Cumartesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde yağışların görüleceğini vurgulayan Coşkun, "Yağışların güney ve batı kıyılarla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, Marmara'nın batısı ile Toroslar'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor." ifadesini kullandı.

Coşkun, pazar günü Türkiye'nin büyük bir bölümünde havanın yağışlı geçeceğine işaret ederek yağışların, güney ve batı kıyılarla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını aktardı.

- 3 büyük ilde beklenen hava

Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışının beklendiğine dikkati çeken Coşkun, şöyle devam etti:

"Havanın perşembe akşam ve cuma sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Cumartesi ve pazar günleri ise aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın, perşembe günü akşam saatlerinden itibaren güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Coşkun, İstanbul'da da yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacağını belirterek perşembe günü akşam saatlerinden sonra Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinden başlayarak tipi şeklinde karla karışık yağmur ve kar, cuma, cumartesi ve pazar günleri ise aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Aralıklarla görülecek kar yağışlarının, hafta başına kadar iç ve yüksek kesimlerde 5-15 santimetre, kıyı kesimlerde ise daha az olmak üzere örtü yapmasının beklendiğini aktaran Coşkun, rüzgarın, perşembe günü akşam saatlerinden cuma günü öğle saatlerine kadar kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Coşkun, İzmir'de ise bugün yağış beklenmediğini, havanın perşembe günü yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, cuma ve cumartesi günlerinde aralıklarla yağmurlu ancak iç kesimlerin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağının tahmin edildiğini belirtti.

Rüzgarın perşembe öğle saatleriyle cuma sabah saatleri arasında güney yönlerden fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildiren Coşkun, "Yetkililer ve vatandaşlarımızın önceden tedbir alabilmeleri için en güvenilir ve en güncel bilgilere anında ulaşabilmelerini sağlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün internet sitesi, mobil uygulamalarımız, Meteorolojinin Sesi Radyosu, Meteoroloji Web TV ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmelerini öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kayseri, Niğde, Sivas, Karaman, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Muş, Ağrı ve Bingöl çevreleri ile Trabzon'un ve Giresun'un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) yağmur ve sağanak, Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Sinop çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) yağmur ve sağanak, Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğusu, zamanla güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, bölgenin güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, akşam saatlerinden itibaren Anadolu Yakası ve zamanla il geneli yağmurlu

KIRKLARELI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar iç ve güney kesimleri ve zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

IZMIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANISA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerine kadar Antalya çevrelerinde ve akşam saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek kesimleri yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BURDUR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

HATAY °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Kayseri, Niğde, Sivas ve Karaman çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

CANKIRI °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum çevreleri, gece saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Trabzon'un ve Giresun'un iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden iç kesimleri hafif kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimleri ile Erzurum, Kars, Muş, Ağrı ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

IĞDIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzeyi karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SIIRT °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu