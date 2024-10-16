İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2024 Çarşamba / 13 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2301
  • EURO
    37,3212
  • ALTIN
    2947.43
  • BIST100
    8823.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara yarından itibaren donacak! Meteoroloji açıkladı
Güncel

Ankara yarından itibaren donacak! Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara'da sıcaklıklar yarından itibaren 6 ila 12 derece azalacak.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 12:42 - Güncelleme:
Ankara yarından itibaren donacak! Meteoroloji açıkladı
ABONE OL

Ankara Valiliği, yarından itibaren kentte sıcaklıkların 6 ila 12 derece azalacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilerde, yarından itibaren hava sıcaklıklarının bölge genelinde 6 ila 12 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi ve bölge genelinde yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

Hafta başına kadar Ankara'da günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklığının 12 derece ila 2 derece değerlere kadar düşeceği öngörülüyor.

Meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi istendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.