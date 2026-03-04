Ankara'da 13 yıllık faili meçhul cinayet: Şüphelinin savunması pes ettirdi

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Necmettin Yaman, Şükrü Kibar ve tutuksuz sanıklar Benli Kibar ve Hatice Kibar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakın okunmasının ardından tanık dinleneceğini belirtti.

Söz verilen tanık Ö.F.T, sanıklarla aynı mahallede oturduğu için hepsini tanıdığını ifade ederek, maktul Aydoğan'la Kibar ailesinin arasında bir husumete şahit olmadığını, yaşadıkları mahallenin gecekondu mahallesi olduğundan sürekli kavgaların çıktığını söyledi.

Ö.F.T, olayın yaşandığı dönem 15 yaşında olduğu için detayları hatırlamadığını, Aydoğan'ın Kibar ailesi mahalleden taşındıktan sonra öldürüldüğünü dile getirdi.

Tanık M.A. da sanıkları tanımadığını, çiftçilik yaptığı sırada hayvanlarını otlatırken ayağının bir şeye takıldığını anlatarak, "Ayağım neye takıldı diye baktığımda tüfeği gördüm ve aldım. Sonra arkadaşım T.Ç'ye söyledim. Kendisi tüfeği bir oğlak karşılığında benden aldı. Tüfeğin asıl sahibini bilmiyorum. Tüfeği ne zaman bulduğumu hatırlamıyorum." beyanında bulundu.

Tanık H.A. ise o zamanlar yaylada hayvancılıkla uğraştığını, T.Ç'de tüfek olduğunu ve kendisinin de yaylada ihtiyacı olduğundan tüfeği aldığını ardından kendisinden büyükbaş alan M.A'ya hediye ettiğini söyledi.

Bir başka tanık M.A. da tüfeği H.A'dan aldığını ve tüfeğin önceki sahiplerine ilişkin bilgisi olmadığını dile getirerek, "Tüfeğin çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Denemeden kolluk kuvvetlerine teslim ettim." dedi.

Beyanların ardından söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair delil olmadığını ve tanık beyanlarına karşı aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin beraatini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaayı hazırlamak üzere mahkemeden, dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

Ara kararını veren mahkeme, gelinen aşamada delillerin karartılma şüphesi bulunmadığından tutuklu sanıklar Necmettin Yaman ve Şükrü Kibar'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma 14 Mayıs'a ertelendi.

SANIKLARIN MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, sanıklar Necmettin Yaman, Benli Kibar, Şükrü Kibar ve Hatice Kibar'ın, maktul Kemal Güven Aydoğan'ı fikir ve eylem birliği içerisinde kasten öldürdükleri yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ifade ediliyor.



Sanıklar hakkında kamu davası açmak için yeterli kanaatin oluştuğu belirtilen iddianamede, cinayete karıştığı belirlenen Necmettin Yaman, Benli Kibar ve Şükrü Kibar ile silahın saklanmasına yardım ettiği belirlenen Hatice Kibar hakkında, "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası isteniyor.