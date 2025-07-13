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Ankara'da 1'i bebek 3 kişinin can verdiği yangın faciasında korkunç iddia: Alarm sistemi devreye girmedi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Sitede yaşayanlar, yangında alarm sisteminin devreye girmediğini iddia etti.

IHA13 Temmuz 2025 Pazar 15:38 - Güncelleme:
Ankara'da 1'i bebek 3 kişinin can verdiği yangın faciasında korkunç iddia: Alarm sistemi devreye girmedi
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangının dumanından etkilenen 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 7'si itfaiye eri olmak üzere 39 kişi de dumandan etkilendi.

"BİR ANNENİN DE YARDIM ÇIĞLIKLARI DUYULUYORDU"

Yangının olduğu binadaki çığlık ve yardım seslerini duyduklarını belirten mahalle sakini Süleyman Çimen, "Binanın önüne geldiğimizde çok kalabalıktı. Polis, itfaiye ve ambulanslar buradaydı. 14-16. katta bir vatandaş 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Bir annenin de yardım çığlıkları duyuluyordu. Büyük ihtimalle onlardan belli bir saat sonra ses kesildi. İtfaiye buraya 50 metrelik bir merdiven uzattı ama merdiven yetişmedi. Yangın merdivenin olduğu bölüme çadır gerildi. Yukarıdaki vatandaş atlayacağım diyordu. Buradaki komşuların duyarlı davranışı ve o arkadaşın bilinçli duruşu ile kendini aşağı atmadı. Daha sonra 100 metrelik yangın merdiveni geldi fakat o da ulaşamadı. Burada alev alev yanan yangından ziyade duman vardı. Dışarıdan itfaiye herhangi bir şekilde müdahale edemedi. Dolayısıyla yangının dışarıdan alev alev yanmıyordu. Yangının elektrik panolarından çıktığı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Yakınlarının 24. katta yaşadığını belirten Faruk Durusoy, kapıyı açtıklarında tüm dumanın daireyi sardığını söyledi.

"ALARM SİSTEMİ ÇALIŞMAMIŞ"

Yangının çıktığı sitenin ikinci bloğunda oturan ve yangın alarm testlerinin yeni yapıldığını aktaran site sakini Adil Kurtdede, "Öbür blokta çalışmıyor olabilir. Bizim tarafta testler yapıldı, bizim bloğumuzda hiçbir problem yok. Dışarıdaydık, bizim alarm sistemleri çalışınca komşularımız haber verdiler, öyle geldik. Öbür binada anladığımız kadarıyla herhalde alarm sistemi çalışmamış" diye konuştu.

  • ankara yangın
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