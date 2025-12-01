Ankara'da 2 küçük çocuğa pitbull saldırdı! Acılı baba: En ağır cezayı almalarını istiyorum

Olay, dün akşam Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesinde meydana gelmişti. Pazar sonrası evlerine dönen Öztürk ailesinin 1 buçuk yaşındaki oğulları Efe Öztürk (1 buçuk) ve kızları Doğa Öztürk'e (5), karşı dairelerinde bulunan pitbull cinsi köpek saldırmıştı.

Köpek önce Efe Öztürk'ün yüzüne, ardından Doğa Öztürk'ün göğsüne saldırmış ve yaralamıştı. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Baba Adem Öztürk, köpeğin daha önce de uyarılara rağmen ağızlıksız dolaştırıldığını iddia ederken, yetkililerden gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Yoğun bakımda gözetim altında tutulan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca yapılan soruşturma sonucu pitbull cinsi köpeğin sahibi T.Ö.O, gözaltına alındı.

"OĞLUMUN YÜZÜNE BAKAMIYORUM"

Kızlarına saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibi hakkında birçok şikayet yapıldığını ama üzerine düşülmediğini belirten baba Adem Öztürk, "Kadının en ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü bu kız psikolojik olarak sıkıntılı. Bu kız hakkında 12 tane şikayet var ve hiçbir şey yapılmamış. Bu olaydan sonra bizim canımız yandı, başkalarının canı yansın istemiyorum. Bu yüzden dolayı bunun en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum. Ben akşam geldim kızımla. Kızımı eve sokamadım. Apartmanın girişinde kaldı. 'Bir daha köpek çıkar mı karşımıza' diye soru soruyor. Bunları cevaplayamıyorum. Hastaneye gidiyorum. Oğlumun yüzü parçalanmış. Oğlumun yüzüne bakamıyorum. Bunlar dışarıda gezerse ben oğlumun yüzüne hayatım boyunca bakamayacağım. O yüzden bunların en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum. Bana yardım etsinler. Çocuklarım zaten psikolojik olarak da sıkıntı yaşadılar. Şu an hastaneye gidemiyorum. Çünkü kızımın yanında durmam lazım" diye konuştu.

"KIZ ÇOK ZAYIF AMA KÖPEK ÇOK BÜYÜK. KIZ, KÖPEĞİ TUTAMIYOR, KÖPEK KIZI SÜRÜKLÜYOR"

Yaşanılan olaydan ötürü çok üzgün olduğunu ve başka ailelerin canının yanmaması için gerekli kişilerden gerekli adımları beklediklerini vurgulayan baba Öztürk, "Eşim perişan halde. O da hastanede. Efe'nin yanında. Efe'nin de tedavisi 3-4 gün sürecekmiş. Kızım hala olayın etkisinde. Gece boyunca da sayıkladı. Sabah kalktı. Ağlamaya başladı. İçine kapanık bir kız ve bu olayı unutması çok zor olacak. Savcılarımıza ve hakimlerimize sesleniyorum. Bunu cezasız bırakmamalarını istiyorum. Kız çok zayıf ama köpek çok büyük. Kız, köpeği tutamıyor, köpek kızı sürüklüyor. Sürekli üstümüze zıplıyordu. Bir iki kere üstümüze atladı. Allah'tan değdiremedi pençelerini. Daha önce başka kişilere de saldırdı. Birkaç kişiyi düşürmüş. Hatta onların da şikayetleri var hala. Onları düşürmüş, düşen kişilerin beli ağrımış. Onlara küfür etmiş, köpeğin tasmasını salıp onları ısırtmakla tehdit etmiş. Bu da kayıtlı olarak jandarmaya bildirilmiş. Bunları da ben birkaç yıl önce yeni öğrendim. Çoğunu da biliyorduk zaten. İlla birinin canının yanması mı gerekiyor? Bu kız psikolojik sorunlu, bunların ailesi de psikolojik sorunlu. Bunlar, başka bir yere de gitseler, buradan taşınsalar da aynı sorunları her yerde yaşayacağına eminim. O yüzden bunların en ağır cezayı almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"BENİM KARŞI BİNADA 3 TANE TORUNUM VAR VE KÖPEK YÜZÜNDEN EVİME GELEMİYOR"

Pitbull cinsi köpeğin yıllardır herkese sorun çıkardığını, bina sakinleri olarak güvenlik sorunu yaşadıklarını ve bu köpeğin gitmesi gerektiğini belirten komşu Ömer Balcı ise, "Bir gün sabah camiye gitmiştim. Namazdan geldim. Birinci kapıyı açtım, bir şey yok. Orada 3-5 basamaklı merdiven var, çıktım. İkinci kapıyı açtım. Üçüncü kapıyı açar açmaz, antreden köpek geldi ve bana vurdu. Kapının demirine vurdum kendimi. O zaman pek bir şeyim yoktu, ağrım yoktu. Jandarmaya gittim. Mahkemeye verdim ama 2-3 gün sonra acısını çekmeye başladım. Çocuklar top oynuyor, 'ben köpeğimi burada oynatacağım' diyor. Çocukları oradan bile çıkartıyordu. Ağızlığı olmasaydı, beni parçalardı. Çünkü ipi çok uzundu. İpi uzundu. Ben davalıyım. Ben mahkemeye verdim onu. Bu köpeğin buradan gitmesini istiyorum. Yani burada çoluğa çocuk herkes var, yazıktır. Çocuklara yazıktır. Benim karşıda 3 tane torunum var. Evime gelemiyor. Küçük bir torunum var. O yüzden köpeğin gitmesini istiyorum. Başka yapacak bir şey yok" dedi.