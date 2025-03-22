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Ankara'da izinsiz gösteriye müdahale eden 3 polis yaralandı

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamındaki gözaltıları protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde 3 polis yaralandı.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 07:13 - Güncelleme:
Ankara'da izinsiz gösteriye müdahale eden 3 polis yaralandı
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CHP Ankara İl Başkanlığının çağrısıyla bir araya gelen grup Kızılay Güvenpark'ta toplandı. Burada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li bazı milletvekilleri, parti otobüsünden konuşma yaparak, gözaltı kararlarını eleştirdi.

Güvenpark'taki grup, konuşmaların ardından ellerindeki dövizlerle slogan atarak, gözaltı kararlarını protesto etti.

Polis, gruba dağılmaları için uyarılarda bulundu. Buna rağmen polise mukavemette bulunan gruptakilere zaman zaman biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulunuldu. Eylemcilerden bazılarının bu sırada kaldırım taşlarını sökerek polise attığı görüldü.

Farklı noktalarda atılan taşların isabet ettiği 3 polis memurunun yaralandığı görüldü. Sağlık ekipleri, yaralanan polislere olay yerinde müdahale etti.

Ayrıca, kentin farklı bölgelerinden gelen ve çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu başka bir grup, ODTÜ önünde toplandı. Burada izinsiz gösteri yapan ve kampüsün içine giren gruba, çevik kuvvet ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Pankartlar açarak slogan atan grup, sonrasında polise mukavemette bulundu, gruptan polise yanıcı madde atıldığı görüldü. Ekipler gruba tazyikli suyla müdahale etti.

Bir grubun Eskişehir yolunu kapaması nedeniyle Kızılay istikametinde trafik bir süre durdu, bazı araçların ters yönde hareket ettiği görüldü.

Polis ekipleri, grupların eylemi sonlandırması yönünde uyarıda bulundu.

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