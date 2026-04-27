Ankara'da 4 katlı binanın duvarı yola çöktü: Yaralılar var

Ankara'nın Ulus semtinde yıkım çalışmaları yürütülen 4 katlı binaya ait platformun çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 14:03 - Güncelleme:
Ulus'ta yıkım çalışmaları yürütüldüğü için etrafı demir koruyucu platformla çevrilen 4 katlı binanın platformu yola doğru çöktü.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Platformun çökmesi esnasında bölgeden geçen 3 kişi yaralandı.

Çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Göçük nedeniyle park halinde bulunan bir araçta da hasar oluştu.

Ekiplerin çalışması sonucu platform vinçle kaldırıldı, tedbir amaçlı kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Akılalmaz olay! Önce konuştu, sonra çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

