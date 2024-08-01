Ankara'da ABD ile Rusya arasında casus takası!

Rusya ile ABD arasında varılan geniş kapsamlı esir takası anlaşması çerçevesinde Rusya'da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı ifade edildi. Esir takasının Ankara'da gerçekleştirildiği belirtiliyor.
2. DÜNYA SAVAŞI SONRASI EN BÜYÜK TAKAS#SONDAKİKA Ankara'da ABD ile Rusya'nın casus takası. ABD'li ve Rus tutuklular Başkentte takas edilecek. Detayları 24 TV Editörü Hande İpekgil (@ednautra) aktarıyor. pic.twitter.com/HQV4Ws9h1G— 24 TV (@yirmidorttv) August 1, 2024