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Ankara'da ABD ile Rusya arasında casus takası!

Rusya ile ABD arasında varılan geniş kapsamlı esir takası anlaşması çerçevesinde Rusya'da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı ifade edildi. Esir takasının Ankara'da gerçekleştirildiği belirtiliyor.

1 Ağustos 2024 Perşembe 16:35 - Güncelleme:
Ankara'da ABD ile Rusya arasında casus takası!
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Rusya ile ABD arasında varılan geniş kapsamlı esir takası anlaşması çerçevesinde Rusya'da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı ifade edildi. Esir takasının Ankara'da gerçekleştirildiği belirtiliyor.

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