Ankara'da acı bekleyiş... Cenazeler ailelerine teslim ediliyor

Edinilen bilgiye göre, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 25 kişinin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Kimlik tespiti yapılan 8 kişinin cenazesi, kurumun önünde bekleyen aileleri ve yakınları tarafından teslim alındı. Diğer cenazelerle ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Yangında hayatını kaybeden Esra Nazik'in yakını Erhan Yıldız, Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden mezun olan 25 yaşındaki Nazik'in İzmir'de ikamet ettiğini ve 1 aydır Kartalkaya'daki otelde çalıştığını söyledi.



Yıldız, "Yangından haberleri olduğunda birkaç yeri aramış Esra kızımız, 'Yanıyoruz, yardıma gelmiyorsunuz.' gibi konuşmuş. Bizim sabaha karşı haberimiz oldu, telefonlarına ulaşamadık. Burada olduğunu öğrenince geldik." diye konuştu.

Yangında kızı Feray ve torunu Oya Kanpolat'ı kaybeden Sema Şahin de "Bu işin peşini bırakmayacağım, suçlu olanlar cezasını çeksinler. Bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım, taptaze filizlerim ölmemeliydi. Bütün devlet büyüklerine yalvarıyorum, lütfen görevlerini yapsınlar. Çocuklarımız uykuda vefat etti, bu acıyı yaşadıysam herkes bunun bedelini ödesin." ifadelerini kullandı.