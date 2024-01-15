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Ankara'da altyapı çilesi vatandaşı bezdirdi: Mansur Yavaş bizi mahvetti

Keçiören Barışyolu Caddesi'nin yetersiz altyapısı nedeniyle yaşanan selde 20 yaşındaki Busenur Doğanay'ın hayatını kaybetmesinin ardından başlattığı altyapı çalışmasını hala bitiremeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi tepki çekti. Mağdur vatandaşlar duruma, 'Yazın tozdan geçilmedi şimdi de çamurdan geçilmiyor. 1 kamyon çakıl taşı bile getirip dökemediler. Her gün elektrik, su, doğalgaz kesiliyor. Mansur Yavaş bizi mahvetti.' sözleriyle tepki gösterdi.

Sabah15 Ocak 2024 Pazartesi 07:52 - Güncelleme:
Ankara'da altyapı çilesi vatandaşı bezdirdi: Mansur Yavaş bizi mahvetti
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Keçiören'deki Barışyolu Caddesi'nin yetersiz altyapısı nedeniyle yaşanan selde 20 yaşındaki Busenur Doğanay'ın hayatını kaybetmesinin ardından başlattığı altyapı çalışmasını tamamlayamadı. Yolun 200 metrelik bölümündeki çalışmanın bitirilmemesi, cadde üzerinde ikamet eden vatandaşları mağdur ediyor.

MAHALLELİ TEPKİLİ

Sabah'ın haberine göre, mahalle sakini Durmuş Polcu, "Buraya 2-3 kere asfalt attılar hepsi çöktü. 6 aydır kazıyorlar. Burada çalışan işçiler kafalarına göre işe başlayıp bırakıyorlar. Yazın tozdan geçilmedi şimdi de çamurdan geçilmiyor. 1 kamyon çakıl taşı bile getirip dökemediler. Her gün elektrik, su, doğalgaz kesiliyor. Mansur Yavaş bizi mahvetti" dedi.

Biri özel gereksinimli 2 çocuk annesi olan Arzu Yılmaz ise, "Çocuklarımı okula götürmek için taksiye binmek zorunda kalıyorum, o da yol bozuk olduğu için yolun başında bırakıyor. Kaç kere şikâyet ettik, hiçbir şey yapılmadı" diye konuştu.

Mahalle sakini Hatice Uludağ "Okulun önü bataklık. Çocuklar 10 metre ilerideki parka bile gidemez oldu. Burada bir genç kızımız öldü. Hizmet etmeleri için kaç kişi daha ölmeli" ifadelerini kullandı.

Esnaf Arif Tazecan ise, "Biz esnaf olarak çok mağduruz. Bozuk yol yüzünden müşteri gelemiyor. Sürekli elektrik kesintisi oluyor" dedi.

'YAVAŞ SINIFTA KALDI'

ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal ise, "Mansur Yavaş ve CHP belediyeciliği sınıfta kalmıştır. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Ankara tekrar AK Parti belediyeciliği ile hizmete kavuşacak ve eski güzel günlerine dönecek" diye konuştu.

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