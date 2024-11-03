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Ankara'da araç hırsızlık çetesi çökertildi! GPS modüllerini sökerek ''change'' işlemi yapıyorlardı

Ankara'da, araç kiralama şirketlerini hedef alarak hırsızlık yapan bir çete emniyetin ağına takıldı. Araç kiralama şirketlerinden kiraladıkları araçların GPS modüllerini sökerek, yakalanma riski taşıyan, çalıntı, kaçak ya da depremde hasar gören araçlarla 'change' adı verilen yöntemle parça değiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA3 Kasım 2024 Pazar 09:00 - Güncelleme:
Ankara'da araç hırsızlık çetesi çökertildi! GPS modüllerini sökerek ''change'' işlemi yapıyorlardı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık çetesinin araç kiralama şirketlerini hedef aldığını tespit etti.

Ekipler, çetenin farklı kişilere kiralattıkları araçları Ankara'ya götürdüklerini ve üzerlerinde takılı GPS modüllerini sökerek yakalamalı, çalıntı, kaçak ve depremde hasar gören araçlarla "change" işlemi yaptıklarını belirledi.

Son olarak Kayseri'den kiralanan 3 aracın GPS modülünün söküldüğünü tespit eden ekipler, Ankara'da takibe aldıkları iş yerlerine getirilen araçları saptayarak "change" işlemi yapılamadan el koydu.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, hırsızlık çetesiyle ortak hareket edebileceklerini düşündükleri otomobil yedek parçası satılan 5 iş yerinde de arama yaptı.

Aramalar kapsamında "change" işlemi için çalındığı belirlenen araçlardan söküldüğü değerlendirilen 47 motor, 7 şanzıman ile 2 yakalamalı, 2 şasi numarası silinmiş, bir kaçak ve 3 çalıntı araca el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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