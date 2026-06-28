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Ankara'da aracına zorla bindiği kadını gasbeden şüpheli yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde sabah saatlerinde aracında bekleyen bir kadını bıçakla tehdit ederek zorla Ankapark otoparkına götüren ve parasıyla kolyesini gasbeden 32 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin daha önce 5 farklı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

IHA28 Haziran 2026 Pazar 23:30 - Güncelleme:
Ankara'da aracına zorla bindiği kadını gasbeden şüpheli yakalandı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan gasp olayı, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Aracında iş arkadaşını bekleyen bir kadın, bıçakla tehdit edilerek zorla farklı bir ilçeye götürüldü ve değerli eşyaları alındı. Polis ekiplerinin hızlı çalışmasıyla yakalanan şüphelinin sicilinin oldukça kabarık olduğu ortaya çıktı.

"ÜZERİMDE BIÇAK VAR" DİYEREK KADINI TEHDİT ETTİ

Ankara'nın Sincan ilçesinde zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürten ve parası ile kolyesini gasbeden şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Yenikent semtinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.Ö. (28) isimli kadın aracının içinde iş arkadaşını beklerken M.Ç. (32) zorla araca bindi. Şahıs, "Üzerimde bıçak var" diyerek tehdit ettiği kadına kendisini Yenimahalle ilçesindeki Ankapark'ın otoparkına götürttü. Şahıs, Ş.Ö.'nün üzerinde bulunan bir miktar parayı ve kolyeyi alıp, kadını öptükten sonra arabadan ayrıldı.

ŞÜPHELİNİN 5 FARKLI SUÇTAN KAYDI BULUNUYOR

Ş.Ö.'nün ihbarı üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan M.Ç.'nin bir tehdit, bir ısrarlı takip, 2 kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu olmak üzere toplam 5 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Şüphelinin yarın "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

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