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Ankara'da asayiş uygulaması! 415 kişi tutuklandı

Başkentteki asayiş uygulamalarında 2 bin 195 şüpheli yakalandı, bunlardan 415'i tutuklandı.

AA26 Aralık 2022 Pazartesi 23:22 - Güncelleme:
Ankara'da asayiş uygulaması! 415 kişi tutuklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 8 Kasım-22 Aralık tarihleri arasında asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında yapılan 552 bin 356 Genel Bilgi Tarama sorgulaması sonucu 2 bin 195 kişi yakalandı. Şüphelilerden 415'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Asayiş uygulamalarında 279 bin 137 araç kontrol edilirken, çalıntı 23 araç bulundu. Uygulamalarda 101 motosiklet ve 35 modifiyeli araca Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 2 bin 471 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Uygulamada ayrıca 2 bin 803 paket kaçak sigara, 60 ruhsatsız tabanca, 743 fişek, 34 kurusıkı tabanca, 17 belgesiz av tüfeği ile 91 kesici ve delici alet ele geçirildi.

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